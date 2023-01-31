Очередь из фур на въезд из Латвии в Россию исчезла в Псковской области

10:09, 31 января 2023, ПАИ

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участок государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки», «Убылинка» и «Лудонка», сократилась до нуля за последнюю неделю января. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 30 января.

В 2023 году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, пишет ТАСС.

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - ноль», - сообщается на сайте ФТС. Неделю назад в очереди в этом пункте пропуска находились 120 большегрузных автомобилей. По данным ФТС, за последние сутки через этот пункт пропуска на въезд в Россию из Латвии прошло 200 большегрузных автомобилей.

Кроме того, очереди из фур полностью отсутствуют на въезд в России со стороны Эстонии. На пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на въезде в Россию нет ни одного большегруза в очереди.