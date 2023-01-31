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Более 600 операций провели гинекологи Псковского перинатального центра

Более 700 пациентов пролечили в гинекологическом отделении Псковского клинического перинатального центра, открытого почти год назад. За это время здесь провели более 600 операций. Уровень медицинской помощи соответствует клиникам Санкт-Петербурга и Москвы, всю необходимую помощь женщины могут получить в своем регионе, сообщили в медучреждении.

«Мы занимаемся репродуктивной хирургией, если показано, например, какое-то хирургическое лечение у женщин с бесплодием. Удаляем миомы матки и кисты, в том числе гигантских размеров, разделяем спайки, восстанавливаем проходимость маточных труб. Если у пациенток есть проблемы с опущением или выпадением тазовых органов, с недержанием мочи — это тазовая хирургия, тоже делаем все виды оперативных вмешательств», - рассказал главный врач Псковского клинического перинатального центра Николай Красиков. 

В подавляющем большинстве случаев речь идет об операциях, которые проводятся без серьезного вмешательства в организм -  малоинвазивных. После них не остается больших шрамов, а период реабилитации не занимает много времени.

Профессионализм и многолетний опыт работы врачей отделения позволяет выполнять операции самой высокой степени сложности, в том числе и эндоскопические органосохраняющие, высокотехнологичные. «Мы выполняем до 30 операций в неделю. С открытием гинекологического отделения сроки ожидания лечения составляют не более 3-4 недель. И выполняем те же объемы, который мог нам предложить Санкт-Петербург», - отметил заведующий гинекологическим отделением Максим Войнов.

В отделении созданы комфортные условия для пребывания пациенток: одноместные палаты, индивидуальный санузел.

«На лечение мы принимаем пациентов не только из Пскова, но и со всего региона. Оказываем, как бесплатные услуги в рамках обязательного медицинского страхования, так и платные», - подчеркнул Николай Красиков. 

В месяц в гинекологическом отделение Псковского клинического перинатального центра оперируют более 80 пациенток.

Получить консультацию, а также проконсультироваться по показаниям и противопоказаниям лечения можно, записавшись на прием к специалистам центра.

 

Псковский клинический перинатальный центр. Реклама. www.pskovrody.ru

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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

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