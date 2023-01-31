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Происшествия

Пьяного водителя «Дэу» остановили полицейские в Пскове

Двух нетрезвых водителей, которые ранее уже были наказаны за аналогичное правонарушение, остановили дорожные полицейские в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Пскове 27 января около 21:00 у дома на улице Лепешинского сотрудники полиции остановили для проверки автомобиль «Дэу». Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 53-летний пскович. 

Также в Дновском районе 30 января около 15:00 по дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы на автомашине ВАЗ-2107 следовал 38-летний житель города Дно. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.  

Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности. 

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