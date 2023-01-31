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Общество

В Пскове спасли пациента с 100% поражением лёгких

Врачи Псковской инфекционной клинической больницы спасли пациента с 100% поражением легких, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.

17 декабря на скорой помощи в Псковскую областную клиническую больницу привезли 49-летнего мужчину. Состояние при поступлении было средней степени тяжести: сатурация - низкая, одышка — даже в спокойном состоянии. Также пациент жаловался на повышение температуры тела до 38,5 градуса, хрипы в легких, слабость, кашель с мокротой, головную боль, головокружение, тошноту.

Первые симптомы проявились у мужчины за неделю до поступления в больницу. Он начал лечиться амбулаторно под наблюдением специалиста первичного звена. Доктор назначил ему антибактериальную, противовирусную и жаропонижающую терапии, однако никакого результата они не дали. Специалисты инфекционной больницы связывают такой эффект с тем, что пациент не получал терапию по своей фоновой патологии в течение многих лет.

В больнице состояние мужчины ухудшалось. С практически 100% поражением легких, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу, а также низкой сатурацией и ярко выраженной одышкой пациента перевели в реанимационное отделение.

«Существуют врач, пациент и болезнь. Какую сторону примет пациент - врача или болезни, тот исход и будет. Поэтому от самого пациента, от его комплаентности, желания выздороветь зависит очень многое», — отметила лечащий врач, инфекционист Оксана Вахракова и добавила, что спасенному пациенту не занимать желания выздороветь. Спустя две недели активной борьбы за жизнь его состояние стабилизировалось.

Мужчину перевели в 2-е инфекционное отделение. Там он обследовался по своему хроническому диагнозу. Когда анализы были готовы, к нему был приглашен узкий специалист, который и назначил терапию. Это, а также лечение от пневмонии, привело к положительной динамике. На сегодняшний день поражение легких составляет около 25%.

«Пациент очень ответственный, четко выполняет все назначения», — подчеркнула Оксана Вахракова и добавила, что сейчас в качестве реабилитационных мер с ним работает врач ЛФК и на днях он начнет получать психологическую помощь.

В будущем ему ещё предстоит реабилитация в другом медицинском учреждении.

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