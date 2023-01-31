Псковичам разъяснили порядок выплаты единого пособия

11:42, 31 января 2023, ПАИ

Закон «О государственном ежемесячном пособии на ребенка в Псковской области» утратил силу в связи с введением нового единого пособия. Об этом напомнили псковичам в Telegram-канале регионального комитета по социальной защите.

В настоящее время единое пособие включает в себя меры поддержки для беременных женщин и семей, в которых есть дети до 17 лет. Оно выплачивается в размере 50 % (6 960 рублей), 75 % (10 440 рублей), 100 % (13 920 рублей) от прожиточного минимума на ребёнка в Псковской области в зависимости от уровня дохода семьи.

Напомним, что государственное ежемесячное пособие на ребёнка от 0 до 16 лет (учащимся общеобразовательного учреждения - до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста восемнадцати лет) назначалось семьям с низкими доходами. Право на получение пособия, которое было назначенно до 1 января, сохраняется за гражданами до достижения ребенком возраста 16 лет. Кроме того, проверка дохода семьи при получении ежемесячного пособия на ребенка осуществляется по истечении одного года, а не трех лет, как это было ранее.

«Если вы являетесь получателем ежемесячного пособия на ребенка и у вас истек один год с даты последнего назначения, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие доходы семьи, в течение месяца по истечении одного года со дня последнего назначения», - говорится в сообщении. В комитете отметили, что при предоставлении документов о доходах выплата пособия продлевается на один год. В случае непредставления документов выплата пособия прекращается без возможности ее возобновления.

Заявление о продлении можно подать только лично через органы социальной защиты по месту жительства. Вся информация по адресам и телефонам размещена на сайте комитета по социальной защите Псковской области по ссылке.