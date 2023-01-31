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Происшествия

Владелец псковского автосервиса похитил деньги и обвинил в этом сотрудника

Более 140 тысяч рублей похитил житель Пскова из своего автосервиса, чтобы оговорить бывшего сотрудника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

По имеющимся данным, в декабре 2022 года мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у него из сейфа в автосервисе пропало 148 000 рублей. В дальнейшем было установлено, что указанные средства никто не похищал, а историю он придумал для того, чтобы отомстить своему бывшему сотруднику, который работал у него в автосервисе.

Реализуя свой преступный умысел, пскович инсценировал обстоятельства преступления. Он распилил часть дверного полотна сейфа угловой шлифовальной машиной, после чего забрал принадлежащие ему и хранящиеся в данном сейфе деньги, а затем позвонил в полицию.

В ходе проверки было установлено, что заявление является ложным.

Первый заместитель прокурора в Пскове направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя за заведомо ложный донос о совершении преступления. 

Санкция части 3 статьи 306 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет.

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