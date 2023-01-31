Два человека госпитализированы после тройного ДТП в Псковском районе

10:56, 31 января 2023, ПАИ

ДТП с пострадавшими произошло на Гдовском шоссе, между деревнями Амосово и Струково в Псковском районе, 31 января около 8:00. Здесь столкнулись автомобили Skoda Octavia, LADA Niva и Haval.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших.

В результате ДТП два человека, находившиеся в автомобиле LADA Niva, госпитализированы в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.