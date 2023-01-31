Псковичи могут оценить корма на платформе «Своё фермерство»

12:19, 31 января 2023, ПАИ

Витрина цифровых сервисов платформы «Своё фермерство» от Россельхозбанка пополнилась уникальным решением от аналитической лаборатории ООО «Агроплем». Сервис «Лаборатория кормов» позволяет провести оценку корма или кормового сырья методом NIR - ближней инфракрасной спектроскопии.

Теперь любой пользователь платформы «Своё фермерство» может заказать экспресс-оценку применяемого в хозяйстве корма буквально в два клика, оформив заявку на платформе в разделе «Лаборатория кормов» и отправив образец в лабораторию. Там же пользователи могут ознакомиться с примерами отчетов и заключений, выдаваемых по результатам оценки кормовой ценности, скачав образцы, размещенные в разделе сервиса.

В рамках сервиса доступны несколько видов исследований: анализ кормовой ценности на содержание белка, жира, витаминов и минеральных веществ в кормах и концентратах; санитарно-химические исследования, позволяющие определить качество и безопасность кормов и кормового сырья; а также химические исследования на определение индикаторных компонентов, показателей подлинности и качества.

Наиболее популярными объектами исследования в рамках сервиса «Лаборатория кормов» являются грубые (сено, шелуха, солома) и сочные (силос, сенаж) корма, комбикорма, премиксы, БВМК, зерно и концентрированные корма, кормовые добавки животного происхождения и другие. Данные, полученные на основе анализа, позволят аграриям оптимально сбалансировать рацион животных, скорректировать программу кормления, оценить необходимость использования сырья и кормовых добавок и контроля их качества.

«Агроплем» — лабораторно исследовательский центр, предоставляющий услуги в сфере коммерческих потоковых анализов для сельского хозяйства с 2019 года. Он оснащен новейшим оборудованием для проведения исследований, имеет высокие мощности и использует реактивы высокой чистоты. Компания «Агроплем» является резидентом инновационного центра «Сколково» и предлагает услуги для всех отраслей животноводства.

Экосистема «Свое фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Сегодня на витрине цифровых сервисов платформы Своё Фермерство представлено более 50 решений, в том числе специализированные сервисы для животноводов, растениеводов и рыбоводов, а также унифицированные решения для любого направления агробизнеса.