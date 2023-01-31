Льготную ипотеку смогли получить шесть псковских ИТ-специалистов

12:50, 31 января 2023, ПАИ

Программой льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, воспользовалось шесть жителей Псковской области. Первый кредитный договор заключили уже в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов.

Всего в Псковской области с момента старта льготной ипотеки для ИТ-специалистов было подано более 20 заявок. По всей стране возможностью взять кредит на жильё на выгодных условиях воспользовались почти шесть тысяч россиян.

Кроме того, накануне правительство расширило программу ИТ-ипотеки. Льготные кредиты станут доступны сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний, а не только аккредитованных компаний, получавших налоговые льготы.



Также расширился возрастной диапазон получателей льготной ипотеки и скорректированы требования по минимальной зарплате. Так, оформить кредит смогут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно, а показатель заработной платы снижен с 150 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц (до вычета НДФЛ) в городах-миллионниках и с 100 тысяч до 70 тысяч рублей – в остальных населённых пунктах.



Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Предельная ставка по ипотеке составляет до 5 %, а за счёт региональных и банковских программ она может стать ещё ниже. Программа с каждым годом будет масштабироваться, в следующем году планируется поддержать еще 20 тысяч заявок по всей стране.