Движение транспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове 1 февраля
В Пскове будет закрыто движение транспорта по двум полосам проезжей части улицы Коммунальной, в районе дома № 11 на улице Киселева, в двух направлениях 1 февраля с 9:00 до 17:00. Это связано с ремонтом сетей газоснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - обратились к водителям.
Также псковичей попросили внимателельнее следить за дорожными знаками, находясь за рулем.
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