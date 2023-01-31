Куньинский район отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистов

12:35, 31 января 2023, ПАИ

Торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся у братских захоронений, пишет газета «Пламя».

С этой датой собравшихся поздравили глава района Олег Лебедев, депутат областного Собрания Олег Савельев, председатель Совета ветеранов Куньинского района Галина Дроздова. Приветственное слово губернатора Михаила Ведерникова зачитала председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко.

Троекратный салют дали военнослужащие одной из великолукских частей. После этого к плитам братских захоронений возложили венки и цветы.