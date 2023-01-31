Профессиональных трудностей не боятся 6 из 10 псковичей

12:36, 31 января 2023, ПАИ

Большинство псковичей не боится трудностей в работе: 61% опрошенных сообщают, что их не пугают ни новые задачи, ни сложные вопросы, ни нестандартные ситуации, сообщается в опросе Superjob.

Многие считают сложные рабочие моменты источником своего профессионального роста: «Все новое добавляет мне опыта». Каждый третий (34%) признается, что немного боится трудностей, связанных с профессиональными компетенциями, а 4% говорят, что очень их боятся.

Чем выше доход псковичей, тем меньше страхов: если среди опрошенных, зарабатывающих более 80 тыс. руб., в той или иной степени боятся профессиональных трудностей лишь 23%, то среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. — 52%. Непростых профессиональных задач женщины боятся чаще мужчин (в общей сложности 42% против 30% соответственно), а молодежь до 24 лет — чаще старшего поколения (45% против 33%).

Специалистов, которые очень боятся рабочих трудностей, больше всего в профессии, где цена ошибки высока, — среди врачей (7%). Чаще других очень боятся профессиональных сложностей учителя, менеджеры по работе с клиентами, кладовщики и экономисты (по 5%). «Бесстрашных» специалистов больше всего среди квалифицированных рабочих, менеджеров по продажам и логистов: тех, кто испытывает сильные страхи в нестандартных рабочих ситуациях среди них не набралось и 1%, а тех, кто испытывает лишь легкое беспокойство, — 31, 36 и 39% соответственно.