Один пскович умер от коронавируса за минувшие сутки
Один пскович скончался от коронавируса за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших достигло 1962 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Ещё 16 пациентов в Псковской области заболели коронавирусом за сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 126 170. Выздоровели – 124 014 (за сутки – 11).
В Пскове заболели девять человек, в Великих Луках - один, в Новосокольническом районе - двое, в Печорском районе - трое, в Струго-Красненском районе - один.
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