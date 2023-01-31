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Общество

Один пскович умер от коронавируса за минувшие сутки

Один пскович скончался от коронавируса за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших достигло 1962 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Ещё 16 пациентов в Псковской области заболели коронавирусом за сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 126 170. Выздоровели – 124 014 (за сутки – 11).

В Пскове заболели девять человек, в Великих Луках - один, в Новосокольническом районе - двое, в Печорском районе - трое, в Струго-Красненском районе - один.

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Один пскович умер от коронавируса за минувшие сутки

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