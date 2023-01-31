Заболеваемость гриппом в России выросла на 7% за неделю

13:39, 31 января 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла за неделю на 7%. Отмечается рост числа заболевших гриппом В, при котором у пациентов чаще регистрируется пневмония. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7% и составила 918 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа - на них приходится почти 67%», - уточнили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».

Рост заболеваемости COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей составил почти 20%. Преобладающими остаются подварианты штамма «омикрон».