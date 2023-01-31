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Общество

Федеральные эксперты поделились с псковичами кейсами реализации соцпроектов

Встречи активной молодежи с федеральными экспертами из разных областей прошли в Пскове и Великих Луках. В гости к активистам пришли победитель конкурса «Лидеры России – 2022» в треке «Государственное и муниципальное управление», руководитель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов и эксперт грантового конкурса Росмолодежи, руководитель молодежной организации «Вечевой Орден» Ольга Родина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Ольга Родина

«Особая ценность этих встреч в том, что эксперты говорят с позиции практиков. Они на собственном опыте знают, как достичь желаемого результата, и с удовольствием делятся своими знаниями с молодежью. А кто, кроме них, может рассказать ребятам о возможных сложностях и неожиданных решениях некоторых задач? Вот такой у нас состоялся «Диалог», – поделилась руководитель проекта Елизавета Хмельницкая.

Эксперты поделились с участниками личными историями и кейсами, рассказали о том, почему важно идти к своей мечте, где можно взять деньги на реализацию проекта. В рамках встреч у слушателей была возможность получить ответы на интересующие вопросы – самыми обсуждаемыми темами стали особенности грантового финансирования, мотивация и истории успеха конкретных проектов.

«Мне было важно получить обратную связь по моему личному проекту, и мне это удалось. Участие в «Диалоге» – это уникальная возможность задать «больной вопрос и получить конкретный ответ. Были некоторые моменты, о которых я слышала сегодня впервые», – отметила одна из участниц «Диалога».

Проект «Диалог» реализуется в Псковской области на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и молодежной организации «Вечевой Орден».

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