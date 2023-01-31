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Культура

Художники из 16 стран приехали на пленэр в Псковскую область

Творческая экспедиция художников из 16 стран мира под названием «Псков 2023» стартовала в Псковской области, сообщает корреспондент ПАИ.

По словам организатора проекта Андрея Мартьянова, основная идея экспедиции – познакомить гостей с красотами Псковской области. «Очень важно, чтобы иностранные художники имели возможность приезжать в Россию и изучать различные уголки нашей страны», - сказал он.

Отдельно он отметил выносливость участников экспедиции. Организатор предполагал, что студенты будут жаловаться на трудные погодные условия, так как приехали из стран с более мягким климатом, но оказалось, что участники легко переносят псковскую зиму и не испытывают никакого дискомфорта. «Все ребята очень мотивированны, им не важно, что на улице холод, они безумно благодарны, что им представилась такая возможность – поучаствовать в пленэрах», - отметил Андрей Мартьянов.

Всего в экспедиции принимают участие 16 студентов из 16 стран. Это Австралия, Аргентина, Афганистан, Бразилия, Россия, Кипр, Македония, Монголия, Польша, Сербия, Сингапур, Швейцария, Эфиопия, Босния, Китай.

«Я в Пскове первый раз, но точно не последний. Это очень мощный и старинный русский город», - сказал участник экспедиции из Сербии Йован Петрович.

Экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия», который реализуют Санкт-Петербургская академия художеств, комитет по культуре Псковской области, арт-резиденция «Кебь» при финансовой поддержке реставрационно-строительной компании «ОРДЕР». Участники творческой экспедиции – художники – студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств, объединённые общим стремлением к познанию культуры, истории и природы России, а также приверженностью к русской академической художественной традиции.

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