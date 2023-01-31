Пловцы из Пскова завоевали медали на первенстве области

14:24, 31 января 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по плаванию среди юниоров и юниорок, юношей и девушек прошло в псковском спортивном комплексе «Барс» 24, 26 и 27 января. Об этом сообщается в группе спортивной школы по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов.

В старшей возрастной группе среди юношей на четырёх дистанциях победил кандидат в мастера спорта Владислав Мельников (200 метров вольным стилем, 50 метров, 100 метров и 200 метров на спине), на трёх дистанциях – кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков (50 метров и 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексным) и Алексей Мисюра (50 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 100 метров комплексным).

Дважды поднимался на пьедестал почёта Константин Батурин. Он первым преодолел дистанции 400 метров и 1500 метров вольным стилем. По одной победной дистанции у кандидата в мастера спорта Ильи Шелеста, Кирилла Печниковского, Андрея Чернова, Максима Алексеева и Андрея Мельничука.

Среди девушек в старшей возрастной группе наиболее успешно выступила мастер спорта России Варвара Степанова. У неё шесть победных дистанций. Кандидат в мастера спорта Карина Данилова первой преодолела четыре дистанции, кандидаты в мастера спорта Екатерина Орлова и Наталия Вихрова – по две дистанции. Ангелина Григорьева и Диана Швалюк в первенстве одержали по одной победе.

Среди представителей младшей возрастной группы Анастасия Денисова пять раз поднималась на высшую ступеньку пьедестала почёта, Ксения Егорова, Захар Болоболов и Захар Пименов финишировали первыми трижды. По две победные дистанции на счету Дарьи Григорьевой, Анастасии Дмитриевой, Ксении Шелест, Евгении Васильевой и Максима Селягина. Десять спортсменов в этой возрастной группе стали победителями единожды.

«В ходе соревнований двадцать один пловец выполнил нормативы очередных спортивных разрядов», — говорится в сообщении.