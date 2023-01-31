Концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет 22 февраля

14:37, 31 января 2023, ПАИ

Большой концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, посвященный Дню защитника Отечества и Дню воинской славы, пройдет в Псковской областной филармонии 22 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыка о героизме людей, подвиге солдат, патриотическом духе и любви к Родине. «Для вас прозвучат композиции Мусоргского, Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева, Свиридова, оркестровые версии мелодий из к/ф «Сибирский цирюльник» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», - рассказали в ТКД.

Дирижер - Иван Столбов из Мариинского театра, солистка - Мария Айан (сопрано).