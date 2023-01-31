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Культура

Концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет 22 февраля

Большой концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, посвященный Дню защитника Отечества и Дню воинской славы, пройдет в Псковской областной филармонии 22 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

Музыка о героизме людей, подвиге солдат, патриотическом духе и любви к Родине. «Для вас прозвучат композиции Мусоргского, Рахманинова, Хачатуряна, Прокофьева, Свиридова, оркестровые версии мелодий из к/ф «Сибирский цирюльник» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», - рассказали в ТКД.

Дирижер - Иван Столбов из Мариинского театра, солистка - Мария Айан (сопрано).

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