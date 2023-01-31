Президент России поручил создать базы данных пациентов

15:09, 31 января 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, а также обеспечить использование результатов медицинских исследований, которые были получены с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе ОМС.

Поручения даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», пишет РИА Новости.

«Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг», - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено обеспечить «формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении».

Срок исполнения поручения - 1 июля текущего года.