Более 30 медалей привезли псковские брейкеры с чемпионата СЗФО

15:27, 31 января 2023, ПАИ

35 медалей привезли спортсмены Псковской области с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу. Это на девять медалей больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Соревнования прошли в Ленинградской области, в них приняли участие более 200 человек из девяти регионов Северо-Запада. Псковскую область представлял хип-хоп центр «Хоть Отбавляй».

Псковские брейкеры заняли 11 первых мест, восемь вторых, восемь третьих и три четвертых места. В командном зачете «Хоть Отбавляй» взяли первое место.

Михаил Ведерников поздравил спортсменов и их тренера Кирилла Кочнева. Также губернатор напомнил, что всероссийские соревнования Break Rumble пройдут в Пскове 6-7 мая.