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Спорт

Более 30 медалей привезли псковские брейкеры с чемпионата СЗФО

35 медалей привезли спортсмены Псковской области с чемпионата и первенства СЗФО по брейкингу. Это на девять медалей больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Соревнования прошли в Ленинградской области, в них приняли участие более 200 человек из девяти регионов Северо-Запада. Псковскую область представлял хип-хоп центр «Хоть Отбавляй».

Псковские брейкеры заняли 11 первых мест, восемь вторых, восемь третьих и три четвертых места. В командном зачете «Хоть Отбавляй» взяли первое место.

Михаил Ведерников поздравил спортсменов и их тренера Кирилла Кочнева. Также губернатор напомнил, что всероссийские соревнования Break Rumble пройдут в Пскове 6-7 мая.

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