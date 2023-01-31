Выход на лёд запретят в Великих Луках с 1 февраля
Выход на лёд водоемов в Великих Луках будет запрещен с 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
«С 1 февраля запрещается выход людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки», - говорится в сообщении.
Места перехода пешеходов через реку Ловать:
- мост через реку Ловать на проспекте Ленина;
- мост через реку Ловать на объездной дороге с улицы Холмской – улица Винатовского;
- пешеходный мост на остров Дятлинка;
- пешеходный мост через плотину.
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