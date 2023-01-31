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Вывоз старинных монет из Псковской области в Эстонию пресекли таможенники

Вывоз старинных монет с территории Псковской области в Эстонию пресекли таможенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданка России при пересечении российско-эстонской границы в пункте пропуска «Куничина Гора» не задекларировала 3 259 монет общим весом 4,4 кг. Среди них оказались и монеты, которым более 100 лет.  Большая часть монет выпущена с 1931 по 2021 год.

Экспертиза показала, что девять металлических монет номиналом 1, 2 и 3 копейки с гербом в виде двуглавого орла изготовлены более 100 лет назад и являются культурными ценностями. Копейки 1898, 1855, 1910, 1903, 1913, 1900 годов выпуска к вывозу запрещены.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров и по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию. Проводятся проверочные мероприятия.

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