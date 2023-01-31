Вейпы не отличаются от обычных сигарет по степени вреда – псковский нарколог

15:58, 31 января 2023, ПАИ

Вейпы и электронные никотиновые «одноразки» на определенное количество затяжек по степени наносимого организму вреда ничем не отличаются от обычных сигарет, заявила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации врач – психиатр-нарколог высшей категории Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова.

«Всё это влияет на сосуды, онкологи тоже бьют тревогу. Астматикам такие вещи вообще противопоказаны. К тому же на рынке много контрафакта, который взрывается прямо в руках. Даже если в этих устройствах нет никотина, они всё равно ничего хорошего не несут. Ароматизаторы, которые там есть, тоже вызывают зависимость», - отметила специалист.

Она отметила, что к наркологам всё чаще приходят родители детей и подростков, пристрастившихся к таким электронным устройствам. У их детей появляется бессонница, тревога и даже депрессия.

«Учителя тоже бьют тревогу. Просят провести профилактические беседы даже с детьми из 4, 5, 6-х классов. Поэтому нельзя говорить, что это безвредно», - подытожила Татьяна Антонова.