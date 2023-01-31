Газопровод начали строить в псковской деревне Амосово

16:31, 31 января 2023, ПАИ

Строительные работы для догазификации начались в деревне Амосово Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Организация приступила к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 2,3 км для газификации деревни Амосово. Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 30 домовладений. На сегодняшний день в работе находится 23 заявки от жителей Амосово, 22 из них переведены в договоры. Одновременно ведутся работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.