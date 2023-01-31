О причинах подросткового курения рассказала псковский эксперт

18:01, 31 января 2023, ПАИ

О мониторинге ситуации с курением вейпов среди подростков рассказала заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Она объяснила, что раньше подростки курили, потому что в их жизни был стресс, проблемы или влияние компании. Сейчас же, по её словам, подростки прибегают к вредным привычкам из-за моды.

«Насколько проблема зависимости актуальна? Зависимости же разные бывают, химические, а есть от гаджетов и так далее. Мы не мониторим ситуацию именно по курению электронных сигарет. На сегодня очевидно, что это всплеск чего-то нового, доступного», - сказала Ирина Гайдук.

Она добавила, что есть разные дети – есть те, кто не следуют неким трендам и не подвергают себя опасности вредной привычки.