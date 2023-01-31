Более 800 литров алкоголя изъяли полицейские в Пскове

17:01, 31 января 2023, ПАИ

Более 800 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Алкоголь сотрудники полиции изъяли в местах торговли на улице Яна Фабрициуса, Народной и Рижском проспекте. У продавцов отсутствовали лицензии и сопроводительные документы, которые подтверждают легальность производства и оборота этой продукции. На ряде образцов отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудники заведения продавали алкоголь в ночные часы «навынос» в закрытом виде.

Полицейские составили 10 административных материалов по части 2 статьи 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ.