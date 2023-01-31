Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Более 800 литров алкоголя изъяли полицейские в Пскове

Более 800 литров алкогольной продукции изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Алкоголь сотрудники полиции изъяли в местах торговли на улице Яна Фабрициуса, Народной и Рижском проспекте. У продавцов отсутствовали лицензии и сопроводительные документы, которые подтверждают легальность производства и оборота этой продукции. На ряде образцов отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудники заведения продавали алкоголь в ночные часы «навынос» в закрытом виде.

Полицейские составили 10 административных материалов по части 2 статьи 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Пскович осужден за насилие над подростком в течение 4 лет
31 января 2023

Более 800 литров алкоголя изъяли полицейские в Пскове
31 января 2023

Два человека госпитализированы после тройного ДТП в Псковском районе
30 января 2023

Тело мужчины обнаружили при пожаре в жилом доме в Великих Луках

30 января 2023

Убийство 20-летней давности раскрыли в Псковской области
30 января 2023

В Пскове пьяный мужчина угнал такси
30 января 2023

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны в Пскове
30 января 2023

Вывоз более 64 кг наркотиков пресекли псковские сотрудники ФСБ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...