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Общество

Более 50 протоколов составили за курение вейпов детьми в Псковской области

11 протоколов в отношении детей старше 16 лет и 45 в отношении родителей составили полицейские за курение школьниками электронных сигарет около образовательных учреждений. Всего по факту употребления табачных изделий составлено 108 протоколов. Об этом рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ООД УУПиПДН УМВД России по Псковской области Светлана Королькова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«В 2020-2021 годах мы ещё эту проблему так сильно не ощущали. Были моменты, когда дети курили сигареты, и меры принимались», — отметила Светлана Королькова.

По словам старшего инспектора, территории образовательных учреждений относятся к запрещенным местам для курения, и школьники «проявили фантазию и пошли в те места, где можно курить, рядом со школой».

Также она отметила, что в одном из районов области был выявлен факт привлечения детей к использованию устройств для курения. «Факт был установлен, доказан, но тут сработали родители, спасибо им», — добавила Светлана Королькова.

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