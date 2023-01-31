Штамм свиного гриппа наиболее распространён в Псковской области

17:16, 31 января 2023, ПАИ

В Псковской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остаётся на прежнем уровне. Всего за прошлую неделю зарегистрировано 4 950 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Наибольший уровень заболеваемости выявлен у детей до 14 лет — почти 55% от общего количества.

За неделю на 42% уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации (47 человек).

Приказом комитета по здравоохранению Псковской области был расширен перечень категорий граждан, которым необходимо обеспечить обязательное лабораторное исследование на грипп и ОРВИ, включая детей до 6 лет; пациентов, страдающих хроническими заболеваниями; граждан старше 60 лет; пациентов, находящихся в стационарных учреждениях закрытого типа; беременных.

Лабораторные исследования проводятся в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы за счет средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, приказом комитета регламентированы сроки проведения лабораторных исследований и утверждена маршрутизация при направлении образцов биологического материала.

Государственные медицинские организации региона не ограничены в количестве направляемых на исследования образцов.

За прошлую неделю было исследовано 1106 проб. По результатам лабораторной диагностики 376 оказались положительными. В структуре положительных преобладают вирусы гриппа — 93%. Наиболее распространёнными штаммами являются свиной грипп (151 случай) и грипп группы B (149 случаев).