Более 20 нарушений правил перевозки детей выявила ГИБДД в Великих Луках

18:07, 31 января 2023, ПАИ

22 административных правонарушения выявили сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках в рамках профилактического рейда сегодня, 31 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Мероприятие было направлено на выявление нарушений при перевозке детей в салонах автомобилей. Его цель - пресечение правонарушений, связанных с несоблюдением требований по техническому состоянию транспортных средств, и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции организовали массированную отработку автотранспорта у дома № 33/20 на улице Дружбы в Великих Луках. С водителями проводилась разъяснительная работа, при этом им вручали листовки, выпущенные ГИБДД.