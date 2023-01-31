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Происшествия

Штраф в 20 тысяч рублей грозит псковичу за покупку наркотиков

Житель Псковской области осужден за незаконное приобретение и хранение наркотика без цели сбыта в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.  

Установлено, в октябре 2022 года молодой человек, находясь по месту своего проживания в городе Пскове, заказал в Сети наркотическое средство, а затем получил данные на мобильный телефон от неустановленного лица с местом нахождения наркотика. Прибыв на указанный участок местности, молодой человек нашел термически запаянный сверток. В этот момент его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у псковича изъяли мефедрон массой 2,02 грамма.

Псковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. С учетом признания подсудимым вины и раскаяния в содеянном ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Приговор суда в законную силу пока не вступил. 

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