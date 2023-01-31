Качество школьного питания проверили в великолукских школах

18:36, 31 января 2023, ПАИ

Представители городского управления образования и общественности провели сегодня в нескольких великиколукских школах проверку горячего питания, сообщает портал Luki-News.

Участники рейда побывали в нескольких образовательных учреждениях — в школах № 7 и 13, в гимназии им. С. В. Ковалевской — и оценили организацию подачи блюд. В целом участники рейда остались довольны работой школьных столовых. Довольны качеством питания и сами ученики.

К мониторингу присоединились также представители партии «Единая Россия». Результаты проверки активисты передадут в Минпросвещения, чтобы продолжить работу над улучшением школьного меню и его соответствием особенностям детей.