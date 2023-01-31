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Экономика

Путин поручил разработать предложения о молодёжной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля представить предложения о дополнительных льготных ипотечных программах для молодёжи и молодых семей, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт 

«Представить предложения о реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодёжи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

С предложением разработать и запустить в России молодёжную ипотечную программу в ходе заседания Госсовета в декабре выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил, что необходимы новые, более соответствующие современным реалиям механизмы жилищной поддержки.

В России сегодня действует несколько федеральных ипотечных госпрограмм: универсальная льготная ипотека на новостройки под 8 %, семейная ипотека под 6 %, льготная ипотека для IT-специалистов под 5 %, сельская ипотека под 3 %, дальневосточная ипотека под 2 %, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2 %. Кроме того, в ряде субъектов РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. 

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