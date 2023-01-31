В вузах России появится курс основ российской государственности

19:57, 31 января 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин распорядился к 1 августа разработать и включить в образовательные программы вузов курс основ российской государственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — 1 августа 2023 года.

Кроме того, президент поручил до 1 марта представить предложения об учреждении именной стипендии для студентов вузов, проявивших активную гражданскую позицию и участвующих в общественно полезной деятельности, направленной на развитие гражданских инициатив. Ответственным за выполнение обоих поручений назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.