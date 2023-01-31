Михаил Мишустин подписал документ об индексации социальных выплат

20:23, 31 января 2023, ПАИ

По поручению президента Владимира Путина с 1 февраля на 11,9 процента будет проиндексирован ряд социальных выплат в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в документе.

Как сообщало Министерство труда, в этот список вошло более 40 мер поддержки, в том числе:

– единовременное пособие при рождении ребёнка;

– ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;

– материнский капитал;

– ежемесячная денежная выплата ветеранам;

– ежемесячная страховая выплата.

Размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребёнка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022-м.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливают с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

