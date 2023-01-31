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Общество

Путин поручил создать центр подготовки вожатых для профильных смен

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения создать центр подготовки вожатых для профильных смен нового движения детей и молодёжи, сообщает РИА Новости.

«Минпросвещения России совместно с Росмолодёжью, автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи, высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации создать центр для подготовки и сопровождения квалифицированных управленческих команд, команд вожатых, руководителей смен в целях кадрового обеспечения проведения профильных смен Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи», — говорится в сообщении.

Срок исполнения — 1 мая 2023 года.
 

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