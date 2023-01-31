В Центре Гамалеи задумались о замене детской вакцины против коронавируса

21:21, 31 января 2023, ПАИ

Состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять, чтобы она давала защиту от новых штаммов, а сейчас ее необходимо зарегистрировать, чтобы потом обновить по ускоренной процедуре, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ранее сообщалось, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию в России вакцины против коронавируса, которая предназначена для детей 6-11 лет.

«Антигенный состав нужно уже поменять. Но нам надо зарегистрировать вакцину, чтобы потом можно было поменять антигенный состав действующей вакцины по новому постановлению правительства», - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что, по данным центра Гамалеи, уже около 70% случаев коронавируса в России приходятся на вариант ХВВ

