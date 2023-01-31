Начальник горхозяйства Пскова назвал причину поломки освещения на мосту им. 50-летия Октября

21:42, 31 января 2023, ПАИ

Уличное освещение на мосту им. 50-летия Октября восстановлено после двухдневной неисправности. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«Причина была в том, что кабель, который идёт с подстанции, вышел из строя. Сейчас было выполнено переключение на резервный кабель. Ведутся работы по восстановлению основного кабеля», — сказал Александр Грацкий.

Он также уточнил, что жители сообщили ему о поломке через соцсети.