Начальник горхозяйства Пскова назвал причину поломки освещения на мосту им. 50-летия Октября
Уличное освещение на мосту им. 50-летия Октября восстановлено после двухдневной неисправности. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.
«Причина была в том, что кабель, который идёт с подстанции, вышел из строя. Сейчас было выполнено переключение на резервный кабель. Ведутся работы по восстановлению основного кабеля», — сказал Александр Грацкий.
Он также уточнил, что жители сообщили ему о поломке через соцсети.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
31 января 2023
Начальник горхозяйства Пскова назвал причину поломки освещения на мосту им. 50-летия Октября