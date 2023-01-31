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Общество

Начальник горхозяйства Пскова назвал причину поломки освещения на мосту им. 50-летия Октября

Уличное освещение на мосту им. 50-летия Октября восстановлено после двухдневной неисправности. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий. 

«Причина была в том, что кабель, который идёт с подстанции, вышел из строя. Сейчас было выполнено переключение на резервный кабель. Ведутся работы по восстановлению основного кабеля», — сказал Александр Грацкий.

Он также уточнил, что жители сообщили ему о поломке через соцсети.

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