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Происшествия

Ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе

Ребёнок пострадал в результате ДТП на трассе Псков – Печоры в Псковском районе.

Авария произошла недалеко от деревни Уграда. Водитель, управляя автомобилем МАЗ, не справился с управлением и совершил наезд на Ford, который в результате столкновения вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал ребёнок, ему оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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