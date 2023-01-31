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Общество

Олимпийский комитет не будет рассматривать допуск россиян с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет рассматривать вариант допуска российских спортсменов на соревнования с использованием флага и гимна страны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

25 января президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о категорическом несогласии с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов. Глава ОКР также сообщил, что изложенным условиям МОК будет дана юридическая оценка.

«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки этих стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече, включая места их проведения. Ни одно международное спортивное мероприятие не должно проводиться в России и Белоруссии и не должно быть поддержанным международной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Ни один представитель российского и белорусского правительств или государственный чиновник не должен быть приглашён или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», — говорится в сообщении.

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