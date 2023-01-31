Партию гуманитарной помощи доставили в зону СВО из Великих Лук

23:45, 31 января 2023, ПАИ

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Партию гуманитарной военной помощи для военнослужащих доставили из Великих Лук в зону СВО, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

В гуманитарную помощь вошли термобельё и нательное бельё, носки, комплекты зимнего обмундирования, продуктовые наборы, бензо- и дизель-генераторы, бензопилы, окопные печи и прочие технические приспособления для улучшения быта бойцов.

Также воинам передали горячий привет с малой родины и адресные посылки.

«Сердечно благодарю каждого, кто откликнулся и принял личное участие в сборе гуманитарной помощи! За поддержку жителей города на Ловати благодарят и сами военнослужащие», — написал Николай Козловский.