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Общество

Госдума рассмотрит упрощение трудоустройства подростков с 14 лет

Законопроект об облегчении трудоустройства подростков с 14 лет рассмотрит в первом чтении Госдума в феврале, рассказал один из авторов закона, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«Принципиально мы не меняем положения Трудового кодекса, которые и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет в свободное от учебы время в условиях, не вредящих их здоровью и нравственному развитию. Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, согласие органов опеки», — сказал он, пишет газета «Известия».

Такая мера, по словам парламентария, чрезмерна. Авторы законопроекта считают, что достаточно письменного разрешения одного из родителей.

Также предлагается избавить работодателя от оплаты медосмотра несовершеннолетнего работника.

«Это абсолютно не мотивирует работодателя на то, чтобы официально оформлять несовершеннолетних. Мы предлагаем данным законопроектом ограничиться предоставлением медсправок самими подростками, ведь они регулярно проходят диспансеризацию», — подчеркнул депутат.

Законопроект позволит и избавить работодателя от регулярных проверок со стороны прокуратуры.

«Проведение проверки должно быть только в том случае, если есть жалобы со стороны несовершеннолетних сотрудников или их родителей на условия труда», — отметил Андрей Исаев.

Потребность в ранней работе у подростков имеется по всей стране, отметила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она выступила за принятие законопроекта.

«Но важно, чтобы подросток добровольно делал выбор — трудоустраиваться или нет и чтобы работа не мешала учебе в школе», — добавила омбудсмен.

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