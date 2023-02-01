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Общество

В Псковской области почти на 70% выросло число вакансий с ежедневной оплатой

Как часто работодатели Псковской области готовы предложить своим сотрудникам ежедневную оплату, выяснили специалисты hh.ru.

В 2022 году в России было открыто более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. На Псковскую область приходится 1% рабочих мест с возможностью выплаты ежедневной зарплаты, что превышает на 69% показатели 2021 года.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.  

Также опрос hh.ru, проведенный среди трудящихся в СЗФО и в том числе Псковской области, показал, что лишь 5% местных жителей хотели бы получать зарплату каждый день. 19% предпочитают еженедельные выплаты, 53% - раз в две недели, 10% - раз в месяц. Еще 13% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%). 

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