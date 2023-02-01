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Общество

Международный день десерта отмечают в мире

Международный день десерта отмечают в мире сегодня, 1 февраля, сообщает сalend.ru.

Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют свою историю, появление некоторых даже обросло легендами, а других – связано с именами знаменитых исторических личностей.

Популярность вкусных блюд, именуемых десертами, дошла до того, что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвящённые тому или иному десерту – например, День торта, День Нутеллы, День эскимо, День морковного торта, День пирожных, День шоколада и другие.

Наконец, появился и объединяющий все эти праздники Международный день десерта. Он также носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и сети Интернет. Правда, до сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать этот праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, кто-то – 1 февраля. Появление второй даты очевидно связано с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.

Стоит отметить, что десерт не всегда является сладким блюдом (в этом качестве иногда выступают сыр или икра), так что нельзя однозначно сказать, что десерт – это удел исключительно любителей сладкого.

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