Как защитить авторские права, расскажут в молодёжном центре Пскова

09:10, 01 февраля 2023, ПАИ

9 февраля в Псковском городском молодёжном центре состоится встреча с юристом в сфере интеллектуальной собственности Ольгой Алексеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В рамках мероприятия специалист расскажет о том, какие заблуждения есть в отношении использования контента в интернете. Кроме того, участники узнают, какие права есть у тех, кто креативит, фотографирует, рисует и в целом занимается чем-то творческим, а также как эти права защитить.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Максима Горького, 15, начало – в 18:00. Чтобы стать участником, необходимо предварительно пройти регистрацию.