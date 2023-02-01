Часть улицы Коммунальной в Пскове закрыли для транспорта 1 февраля
Движение автотранспорта по двум полосам проезжей части улицы Коммунальной, в районе дома №11 на улице Киселева, в прямом и обратном направлении закрыли 1 февраля с 9:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрация Пскова.
Ограничение будет действовать до 17:00. Причина - проведение ремонта инженерных сетей газоснабжения.
Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
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