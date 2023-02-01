Часть улицы Коммунальной в Пскове закрыли для транспорта 1 февраля

09:26, 01 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по двум полосам проезжей части улицы Коммунальной, в районе дома №11 на улице Киселева, в прямом и обратном направлении закрыли 1 февраля с 9:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрация Пскова.

Ограничение будет действовать до 17:00. Причина - проведение ремонта инженерных сетей газоснабжения.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.