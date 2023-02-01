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Культура

Псковский драмтеатр опубликовал афишу на март

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина сформировал мартовский репертуар и открыл продажи билетов. В афишу вошло больше 20 названий – произведения разных жанров, среди которых новинки сезона, театральные хиты, музыкальные и детские спектакли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«В Международный женский день в афише – последняя премьера сезона, вызвавшая теплый отклик публики, – «Пигмалион» 8 и 9 марта», - рассказали в театре.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина

Среди других спектаклей большой сцены, отмеченных как зрителями, так и жюри Национальной театральной премии «Золотая маска»: «Морфий» по медицинским рассказам Булгакова (2 и 3 марта), «Дядя Ваня» Чехова (12 марта), «Ревизор» по Гоголю (19 марта). К слову, 24 марта Псковский театр драмы представит спектакль «Морфий», получивший семь номинаций на премию в этом году, в московском театре «Современник».

Жанр комедии, помимо мелодрамы «Пигмалион», в марте будет представлен спектаклями «Сережа очень тупой» (16, 29, 31 марта) по пьесе современного автора Дмитрия Данилова и «Пленные духи» (28 марта) – историей знакомства Александра Блока и Любови Менделеевой в ироничной интерпретации драматургов Пресняковых.

К современной драме театр также обращается в спектаклях «Жанна» (10 марта) по пьесе Ярославы Пулинович и «Гробница малыша Тутанхамона» (18 марта) по пьесе Оливии Дюфо.

Большую часть афиши по-прежнему составляют спектакли по произведениям классиков: помимо уже упомянутых, «Пиковая дама» (4 и 26 марта) и «Метель» (9 и 11 марта) Пушкина, «Ионыч» (14 марта) и «Каштанка» (15 марта) Чехова, «Зойкина квартира» (17 марта) Булгакова, шекспировский «Отелло» (30 марта).

Тексты классиков будут звучать и в моноспектаклях приглашенных артистов Игоря Волкова, народного артиста России («Веселенькое кладбище» 7 марта), Ирины Евдокимовой («Ночь печальна» по Бунину и Рахманинову 10 марта и «Што-с» по повести Лермонтова 11 марта); а также в музыкально-поэтической программе артистки псковского театра Нины Семеновой и джазмена Аркадия Галковского («Цветаева и саксофон» 24 марта).

В музыкальной афише театра – спектакль-концерт «Случайный вальс» (4 марта) в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

Прийти с детьми можно будет на беби-спектакли «Год Жирафа» (4 и 5 марта) и «Невероятные приключения голубя Петра» (11 и 12 марта), на сказку для младшеклассников «Слон и птичка» (18 и 19 марта). Школьникам также может быть интересен спектакль «Что в конверте?» (1 марта) детской театральной мастерской «Гвозди».

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет театр напоминает о возможности приобрести билеты на спектакли по «Пушкинской карте».

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