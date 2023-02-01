Автомобиль Volkswagen загорелся в Середке

09:54, 01 февраля 2023, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в автомобиле Volkswagen Passat 1990 года выпуска выгорел моторный отсек. Возгорание произошло на улице Басклеева в псковском селе Середка в 13:41. Предварительная причина – разгерметизация топливной системы автомобиля.

Также сгорела баня в деревне Сереброво Невельского района. Предварительная причина - неисправность дымовой трубы печи. Инцидент произошел в 22:21.

Помимо этого, в 23:11 случился пожар в жилом доме в себежской деревне Эпимахово. Сгорела входная дверь. Причина – короткое замыкание электропроводки в коридоре.