Стали известны подробности тройного ДТП в Псковском районе

10:04, 01 февраля 2023, ПАИ

Подробности ДТП на трассе Псков - Гдов, между деревнями Амосово и Струково, в Псковском районе сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области. Авария произошла вчера, 31 января.

На десятом километре трассы Псков - Гдов 45-летняя женщина, водитель автомобиля Skoda Octavia, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, после чего он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной ВАЗ-2121 под управлением 73-летнего водителя.

После этого ВАЗ столкнулся с другим автомобилем - Haval под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель Skoda Octavia (от госпитализации отказалась), а также водитель и 71-летний пассажир ВАЗа.