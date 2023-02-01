Депутаты гордумы обсудили с псковичами порядок проведения конкурса ТОС

10:43, 01 февраля 2023, ПАИ

Порядок проведения конкурса на реализацию заявок территориальных общественных самоуправлений обсудили в Пскове. В мероприятии приняли участие депутаты Псковской городской Думы и их помощники, представители администрации города и председатели ТОС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе гордумы.

«На сегодня в Пскове зарегистрировано 15 ТОС, 19 находятся в стадии регистрации. Всего в городе в настоящее время в 15 округах создано 34 ТОС. Наша совместная задача - усилить активность псковичей и помочь разобраться в вопросах проведения конкурса», - подчеркнул председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Участникам встречи рассказали о порядке проведения конкурса на реализацию заявок ТОС в Пскове в 2023 году, а также о поддержке и координировании работы ТОС в Псковской городской Думе.

Кроме того, специалисты администрации Пскова и аппарата ПГД ответили на все вопросы по заявленной теме.