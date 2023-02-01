В Псковском районе 12-летний подросток пострадал в ДТП

11:04, 01 февраля 2023, ПАИ

Наезд на остановившийся для поворота автомобиль Ford Focus совершил 21-летний водитель МАЗ-6312АВ на седьмом километре автодороги Псков – Изборск. Авария произошла 31 января в 19:20, её подробности Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автомобилем Ford Focus управлял 36-летний мужчина, после наезда МАЗ-6312АВ машина от удара съехала с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадал 12-летний пассажир Ford Focus, госпитализация не потребовалась.